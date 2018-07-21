Агент: "Ждем предложения ЦСКА по Габриэлу"

Нильсон Моура, официальный представитель полузащитника "Леганеса" Габриэла, прокомментировал "СЭ" информацию об интересе армейского клуба к 24-летнему бразильцу.
- Это правда, что ЦСКА интересуется Габриэлом? В таком случае ждём от москвичей предложений! – сказал Моура.
Ранее Goal сообщил, что на Габриэля претендуют "Бенфика", "Спортинг", "Сельта" и ЦСКА.
В минувшем сезоне чемпионата Испании Габриэл провел 29 матчей, забил 5 мячей и отдал 2 голевые передачи. Его контракт с "Леганесом" заканчивается летом 2021 года, а стоимость, по данным авторитетного сайта trasfermarkt.de, равняется 10 миллионам евро. (Игорь НОВИКОВ)
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