Агент Вагнера Лав: ЦСКА? Был бы красивый вариант завершения карьеры

Эвандро Феррейра, агент нападающего "Бешикташа" Вагнера Лав, рассказал "СЭ" о ситуации игрока в Турции и возможности возвращения в Россию.

– Вагнер, завершающий карьеру в ЦСКА. Красивая история?

– Согласен! Президент ЦСКА очень тепло к нему относится. Так что это был бы красивый вариант завершения карьеры.

– Вагнер тренируется с дублем "Бешикташа". Он в хорошей форме?

– В этом плане все в порядке. Президент "Бешикташа" просто хочет, чтобы Вагнер поскорее ушел, и пытается сделать для этого все возможное. Но клуб не платит зарплату уже почти пять месяцев, у нас есть право требовать эти деньги. А с кем тренироваться, Вагнеру не так важно. Он в хорошей форме, играет.

– Если ситуация с "Бешикташем" разрешится в ближайшее время, не думали сами обратиться в ЦСКА с предложением подписать Вагнера?

– Сначала все-таки нужно договориться с турецким клубом. После уже возможен вариант при котором пообщаемся с Гинером и выясним, есть ли у ЦСКА интерес к Вагнеру. Но пока у нападающего действующий контракт.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2014 по 2012 годы и в 2013 году. Бразилец - лучший бомбардир в российской истории клуба (124 гола в 259 матчах). В составе ЦСКА трижды выиграл чемпионат России (2005, 2006, 2012/13), шесть раз - Кубок России (2004/05, 2005/06, 2007/08, 2008/09, 2010/11, 2012/13), четырежды - Суперкубок России (2006, 2007, 2009, 2013), Кубок УЕФА-2004/05. (Юлия ЯКОВЛЕВА)