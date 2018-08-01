Агент: "В январе Семак хотел пригласить Джорджевича в "Уфу"

Игор Глушевич, официальный представитель форварда Луки Джорджевича, рассказал "СЭ", что еще зимой черногорец мог оказаться в команде Сергея Семака. На данный момент экс-наставник "Уфы" тренирует "Зенит"​, за который выступает Джорджевич. Ранее стало известно, что игрок может покинуть питерский клуб.

– В январе Семак хотел пригласить Луку в "Уфу", но сделка не состоялась, – сообщил Глушевич. – Посмотрим, что будет теперь. Джорджевич хочет играть за "Зенит". Из-за лимита на легионеров нападающий не проходит в заявку сине-бело-голубых на сезон-2018/19. Ранее Глушевич подтвердил интерес к своему клиенту со стороны ЦСКА и сказал, что будущее Джорджевича определится в ближайшие дни. (Игорь НОВИКОВ)