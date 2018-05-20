Агент: "У Фонсеки было предложение от "Зенита", но он мечтал об английской премьер-лиге"

Португальский агент Мануэл Пирес рассказал "СЭ" о том, что Паулу Фонсека, претендовавший на пост тренера в "Зените", хотел работать в Англии. Напомним, что специалист в итоге продлил контракт с "Шахтером".

– У Фонсеки было предложение от "Зенита", ему предлагали длительный контракт, – отметил Мануэл Пирес. – Но мечтой Паулу была работа в АПЛ, где ему предложили контракт лишь в "Вест Хэме". Паулу отказался и переподписал соглашение с "Шахтером".

45-летний специалист дважды выигрывал с донецким клубом чемпионат Украины. На днях он продлил контракт с "Шахтером" еще на два года. (Игорь НОВИКОВ)