Агент: "Рабелло интересуется российский клуб. "Ботафого" хочет 6 миллионов евро"

Анселмо Паива, представитель защитника "Ботафого" Игора Рабелло, в разговоре с корреспондентом "СЭ" подтвердил интерес к своему клиенту из России. При этом агент не стал называть конкретную команду. Ранее бразильское издание Globo Esporte сообщило о том, что 22-летний футболист может перейти в "Спартак". Однако, по нашим данным, красно-белые эту кандидатуру не рассматривают.

– В четверг со мной связывался большой итальянский агент, который рассказал об интересе российского клуба, – сказал Паива. – Правда, он уточнил, что Игор – не первый выбор.

– Итальянский агент – Марко Трабукки?

– Нет. Его имя я не могу назвать.

– Но клуб – "Спартак"?

– Насколько я знаю, этот клуб занимался трансфером защитником "Сантоса" (речь о Лукасе Вериссимо. – Прим. Г.Ч.). Если сделка по нему сорвется, то может перейти к варианту с Рабелло.

– Сам Рабелло готов к переезду в Россию?

– Да, он считает эту возможность интересной. Его друг Витинью, выступающий в ЦСКА, рассказывал много хорошего о вашей стране.

– Как много хочет выручить "Ботафого"?

– 6 миллионов евро. (Гоша ЧЕРНОВ)