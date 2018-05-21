Агент: "Может ли Лескано вернуться в "Енисей"? Пока не ясно"

Хорен Калашян, представляющий интересы форварда "Анжи" Хуана Лескано, рассказал "СЭ" о будущем своего клиента.

- Останется ли Лескано в "Анжи" или вернется в "Енисей", который вышел в РФПЛ? - вопрос Калашяну.

- Пока не ясно.

- Когда это станет понятно?

- Хуан сейчас в отпуске, после все решим.

25-летний футболист перешел в "Анжи" прошлым летом. В минувшем сезоне аргентинец провел 21 матч, забил 5 мячей и отдал один результативный пас. За "Енисей" он выступал в 2013-2016 годах. Накануне красноярская команда по сумме двух встреч обыграла "Анжи" и завоевала путевку в премьер-лигу. (Игорь НОВИКОВ)

Все о чемпионате России по футболу