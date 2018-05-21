Агент: "Квадво Поку хочет помочь "Анжи" вернуться в РФПЛ в следующем сезоне"

Полузащитник "Анжи" Квадво Поку не собирается покидать махачкалинский клуб после вылета в ФНЛ. Об этом "СЭ" рассказал его агент Ремингтон Черин.

– У Поку контракт с "Анжи". Он хочет помочь команде вернуться в премьер-лигу в следующем сезоне, – отметил Черин. – На этой неделе я встречусь с руководством клуба, и мы все обсудим.

Накануне "Анжи" обыграл "Енисей" (4:3) во втором стыковом матче, но по сумме двух встреч вылетел в ФНЛ. 26-летний Поку перешел в "Анжи" этой зимой из "Майами". Хавбек сборной Ганы подписал контракт до 31 мая 2020 года. (Игорь НОВИКОВ)