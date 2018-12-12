Агент: "Интер проявлял интерес к Дриусси, но мы выбрали "Зенит". Это было правильным решением"

Агент нападающего "Зенита" Себастьяна Дриусси Густаво Педрозо заявил, что на 22-летнего игрока претендовали "Интер" и "Сампдория". Он также добавил, что его клиент хотел бы поиграть за "нерадзурри" в будущем.

- "Интер" и "Сампдория" проявляли интерес к Дриусси, - приводит слова Педрозо fcinternews.it. - Многие команды хотели приобрести его, но решение было принято в пользу "Зенита". Они захотели выплатить отступные. Роберто Манчини хотел видеть его в команде. Сейчас я должен сказать, что это был правильный выбор.

Я верю в то, что игра в серии А является его мечтой. Когда-нибудь он сыграет в этом турнире. Он хотел бы выступать за "Интер".

В текущем сезоне Дриусси провел 25 матчей за "Зенит", забил 6 голов и отдал 8 результативных передач.

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