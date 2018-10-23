Адвокат Мамаева рассказал о посещении футболиста родственниками

Адвокат хавбека "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов в интервью "СЭ" заявил, что супруга футболиста Алана пока не навещала его в СИЗО.

- Отец с ним виделся на прошлой неделе, - сказал Бушманов. - Надеюсь, в ближайшее время Павла навестит и супруга.

Напомним, Мамаев вместе с форвардом "Зенита" Александром Кокориным были взяты под стражу до 8 декабря за участие в двух драках в центре Москвы. Они находятся в СИЗО "Бутырка". (Арман Мкртчян)

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