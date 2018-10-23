Адвокат Мамаева: "Павел рассчитывает на изменение меры пресечения"

Адвокат хавбека "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов в интервью "СЭ" заявил, что футболист рассчитывает на изменение меры пресечения.

- Никаких жалоб от Павла не поступает, условия более-менее сносные, - сказал Бушманов. - Мамаев ждет что, что вопрос с мерой пресечения разрешится для него положительно и ее изменят на не связанную с содержанием в СИЗО. (Арман Мкртчян)

Напомним, Мамаев вместе с форвардом "Зенита" Александром Кокориным были взяты под стражу до 8 декабря за участие в двух драках в центре Москвы. Они находятся в СИЗО "Бутырка".

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