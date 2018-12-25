Адвокат: "Глушаков вывел 170 миллионов рублей из совместно нажитого с супругой имущества"

Сергей Жорин, являющийся адвокатом супруги капитана "Спартака" Дениса Глушакова Дарьи, заявил, что 31-летний хавбек вывел 170 миллионов рублей из совместно нажитого имущества.

- В Никулинский суд поступили официальные ответы из банка "Открытие" о том, что Глушаков 6 августа вывел из совместно нажитого имущества 140 млн рублей, а 7 августа еще 30 млн рублей на подконтрольные ему счета, - приводит слова Жорина ТАСС. - Кроме того, это может являться серьезным доказательством, с которым мы обратимся в правоохранительные органы с просьбой возбуждении по данным фактам уголовного дела.

Напомним, Никулинский суд Москвы 16 октября приступил к рассмотрению по существу иска о разводе, поданного супругой Глушакова. В иске она требует раздела совместно нажитого имущества, назначить выплату алиментов на детей и просит оставить их ей.

Глушаков также выдвинул иск к супруге: он требует определить место жительства детей с ним, при этом готов разделить с Дарьей совестно нажитое имущество.

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