Адвокат бывшей жены Тарасова - о поведении игрока: "Стыдоба"

Адвокат бывшей супруги полузащитника "Локомотива" Дмитрия Тарасова Оксаны раскритиковал поведение футболиста. Ранее сообщалось, что 31-летний хавбек должен выплатить ей более 15 миллионов рублей в качестве алиментов.

- Сегодня футболист Тарасов оказался перед сложным выбором: погасить задолженность по алиментам или наехать на бывшую жену. И знаете, что он выбрал? Правильно. Регулярно выкладывая в Инстаграм фотки с дочерью, он объявил, что ему не дают общаться с ребенком! Гениально. Стыдоба, - написал Сергей Жорин в своем Твиттере.

Сегодня футболист Тарасов оказался перед сложным выбором: погасить задолженность по алиментам или наехать на бывшую жену. И знаете, что он выбрал? Правильно😂 Регулярно выкладывая в Instagram фотки с дочерью - он объявил, что ему не дают общаться с ребёнком! Гениально💪🏻 Стыдоба – Сергей Жорин (@Zhorin_Sergei) 16 октября 2018 г.

Ранее Жорин заявил, что футболист подал иск в суд, чтобы надавить на Оксану и избежать уплаты долга по алиментам.

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