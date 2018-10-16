22:25 16 октября | Футбол — РПЛ

Адвокат бывшей жены Тарасова - о поведении игрока: "Стыдоба"

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Адвокат бывшей супруги полузащитника "Локомотива" Дмитрия Тарасова Оксаны раскритиковал поведение футболиста. Ранее сообщалось, что 31-летний хавбек должен выплатить ей более 15 миллионов рублей в качестве алиментов. 

- Сегодня футболист Тарасов оказался перед сложным выбором: погасить задолженность по алиментам или наехать на бывшую жену. И знаете, что он выбрал? Правильно. Регулярно выкладывая в Инстаграм фотки с дочерью, он объявил, что ему не дают общаться с ребенком! Гениально. Стыдоба, - написал Сергей Жорин в своем Твиттере.

Ранее Жорин заявил, что футболист подал иск в суд, чтобы надавить на Оксану и избежать уплаты долга по алиментам.

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