Тарасов подал иск на бывшую жену из-за алиментов

Сергей Жорин, адвокат бывшей жены полузащитника "Локомотива" Дмитрия Тарасова Оксаны, сообщил, что футболист подал иск в суд, чтобы надавить на женщину и избежать уплаты долга по алиментам на сумму более 15 миллионов рублей. По его словам, на содержание дочери он ежемесячно платит 200 тысяч рублей, несмотря на многомиллионные доходы.

- Оксана Тарасова получила решение, впоследствии она получила исполнительный лист, после чего передала его на исполнение в клуб "Локомотив", - приводит "РИА Новости" слова Жорина. - Алименты необходимо было выплачивать, исходя из определенного количества прожиточных минимумов. Однако клуб не индексировал эти алименты, за шесть лет накопилась внушительная задолженность, с учетом неустойки она составляет более 15 миллионов рублей.

Адвокат отметил, что "Локомотив" признал эту задолженность, но объяснил, что не может ее покрыть "в связи с финансовыми сложностями".

Позже Тарасова напрямую обратилась к бывшему мужу, чтобы понять, как решать эту ситуацию дальше. Футболист, по словам защитника, признал долг, но отказался платить по нему и подал на бывшую супругу в суд.

- В иске Тарасов просит две вещи - уменьшить размер алиментов в четыре раза и пересчитать задолженность за последние шесть лет, что даже не предусмотрено законом. Фактически, он не просто отказался погашать задолженность, но и пошел в атаку, - отметил Жорин.