Адриану рассказал об особенностях тренировок при Кононове

Нападающий "Спартака" Луиз Адриану заявил, что при новом главном тренере красно-белых Олеге Кононове возросла интенсивность тренировок. 31-летний бразилец также добавил, что его впечатлил игровой стиль 52-летнего специалиста.

- Впечатления наилучшие, - сказал Адриану в интервью клубной пресс-службе. - Главный тренер четко обозначил, какого стиля игры мы будем придерживаться. Это порадовало всех без исключения. И с точки зрения конкретики, и в чисто футбольном плане. Можно сказать, тренер показал нам свою визитную карточку, и этот ход сработал.

Занятия направлены именно на то, чтобы быстрее проникнуться философией нового тренера. Заключается она в плотной игре, построенной на коротких и средних передачах. Кроме того, возросла интенсивность тренировок. Работаем практически без пауз. Раньше они были, а теперь – нон-стоп.

Напомним, Кононов был назначен на пост главного тренера "Спартака" 12 ноября 2018 года. Первый матч под его руководством красно-белые проведут против "Крыльев Советов" 25 ноября.

"Спартак" занимает 9-е место в премьер-лиге, имея в активе 19 очков после 14 туров.

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