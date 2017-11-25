Адамов получил перелом лицевой кости на тренировке

Помощник главного тренера "Ростова" Леонида Кучука и глава детской спортивной школы клуба Роман Адамов получил перелом лицевой кости и перенес операцию, информирует пресс-служба команды из Ростова-на-Дону. Отмечается, что это произошло в пятницу после вечерней тренировки основного состава "Ростова". Адамов решил поучаствовать в одном из упражнений. После игрового стыка с одним из футболистов он получил травму.

- Это футбол, так бывает, - цитирует пресс-служба "Ростова" Адамова. - В одном из эпизодов наш воспитанник решил пойти до конца, а я пытался сыграть головой, и мы столкнулись. Несмотря на мою травму, меня радует, что ребята доигрывают эпизоды, не боятся идти в стыки и понимают, что футбол – это мужская игра. Подрастающее поколение "Ростова" – настоящие мужики, и я уверен, что они пронесут эти важные качества через всю свою карьеру. Со мной же все в порядке, я уже работаю.