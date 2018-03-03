Аарон Оланаре: "Моя главная цель - начать забивать"

Нападающий "Амкара" Аарон Оланаре после матча 21-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:0) отметил, что прекрасно себя чувствует в новой команде. Форвард на правах аренды перешел в пермский клуб из ЦСКА,

- Чувствую себя в "Амкаре" просто прекрасно, - цитируют "РИА Новости" Оланаре. - Все идет хорошо. Сейчас главная моя цель – начать забивать и помочь команде остаться в премьер-лиге.

Игра против "Зенита" была нелегкой. Судья отработал уверенно. Какие-то моменты он мог пропускать, но я думаю, в целом все было справедливо. Нам было необходимо набирать очки в Петербурге, и мы счастливы этой ничьей.

Условия на стадионах в Петербурге и Перми несравнимы. Крайне сложно было играть три дня назад в Кубке России – погода была ужасной. Сейчас все прошло замечательно.

Напомним, что арбитр Владимир Сельдяков в этом матче принял несколько спорных решений. Судья удалил игроков "Зенита" Александра Ерохина и Доменико Кришито, а также показал вторую желтую карточку защитнику "Амкара" Николаю Зайцеву, но не удалил его с поля.

Сельдяков показал вторую желтую карточку Зайцеву, но не удалил его //

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