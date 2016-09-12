6-й тур премьер-лиги-2016/17 - самый посещаемый тур последних трех сезонов

Во многом благодаря заполненным московским аренам в матчах ЦСКА - "Терек" и "Спартак" - "Локомотив", а так же аншлагу в Туле на игре "Арсенал" - Зенит" шестой тур чемпионата России-2016/17 стал самым посещаемым за последние три сезона. Восемь матчей посетил 125 841 человек, что немногим выше лучшего показателя сезона-2015/16. (Алексей МОРОЗ)
Самые посещаемые туры трех последних сезонов
|
Сезон
|
Тур
|
Посещаемость
|
В среднем
|
2016/17
|
6
|
125 841
|
15 730,13
|
2015/16
|
10
|
125 106
|
15 638,25
|
2016/17
|
1
|
114 988
|
14 373,5
|
2015/16
|
4
|
114 203
|
14 275,38
|
2014/15
|
4
|
112 547
|
14 068,38
onlywhitespartak
Какое судейство на открытие было ?)) те нелепые падения в штрафной ? Так такие пенальти можно после каждого углового давать в любой игре ! Это обычная борьба ! Почему то когда промеса сбили , при чем явно видно что ему на ногу наступила все молчат , или с анжи пенальти не дали и с краснодаром ! Я бы скорее обратил внимание что терек в пол ноги играл и как до этого цска судили , ну в принципе лига все покажет ))
23:50 12 сентября
Излучение Промкооперации и Пищев
И что?? Куда важнее безобразное судейство матча на Отмытие-арене и полный игнор этого самого судейства со стороны довольного левой победой любимой команды "Евробалласт-Экспресса"... Самое популярное спортивное издание страны льет воду на мельницу команды, стабильно позорящей эту самую страну! ТЬФУ!!!
23:33 12 сентября