22:30 12 сентября | ФУТБОЛ — РФПЛ

6-й тур премьер-лиги-2016/17 - самый посещаемый тур последних трех сезонов

0
0
0
2

Во многом благодаря заполненным московским аренам в матчах ЦСКА - "Терек" и "Спартак" - "Локомотив", а так же аншлагу в Туле на игре "Арсенал" - Зенит" шестой тур чемпионата России-2016/17 стал самым посещаемым за последние три сезона. Восемь матчей посетил 125 841 человек, что немногим выше лучшего показателя сезона-2015/16. (Алексей МОРОЗ)

Самые посещаемые туры трех последних сезонов

Сезон

Тур

Посещаемость

В среднем

2016/17

6

125 841

15 730,13

2015/16

10

125 106

15 638,25

2016/17

1

114 988

14 373,5

2015/16

4

114 203

14 275,38

2014/15

4

112 547

14 068,38
0
0
0
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 6-й тур

Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

onlywhitespartak

Какое судейство на открытие было ?)) те нелепые падения в штрафной ? Так такие пенальти можно после каждого углового давать в любой игре ! Это обычная борьба ! Почему то когда промеса сбили , при чем явно видно что ему на ногу наступила все молчат , или с анжи пенальти не дали и с краснодаром ! Я бы скорее обратил внимание что терек в пол ноги играл и как до этого цска судили , ну в принципе лига все покажет ))

23:50 12 сентября

Излучение Промкооперации и Пищев

И что?? Куда важнее безобразное судейство матча на Отмытие-арене и полный игнор этого самого судейства со стороны довольного левой победой любимой команды "Евробалласт-Экспресса"... Самое популярное спортивное издание страны льет воду на мельницу команды, стабильно позорящей эту самую страну! ТЬФУ!!!

23:33 12 сентября

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ