3:3! "Зенит" сыграл вничью с "Интером" Спаллетти

"Зенит" в товарищеском матче сыграл вничью с "Интером" (3:3), которым руководит бывший тренер питерцев Лучано Спаллетти. В команде Сергея Семака отличились Кристиан Нобоа, Роберт Мак и Эрнани.

Это была последняя игра сине-бело-голубых перед стартом чемпионата России. В воскресенье, 29 июля, "Зенит" в 1-м туре премьер-лиги встретится с "Енисеем".

Товарищеский матч

"Интер" (Италия) – "ЗЕНИТ" (Россия) – 3:3 (1:1)​

Голы: Кандрева, 16 (1:0). Нобоа, 27 (1:1). Икарди, 50 - с пенальти (2:1). Мак, 64 (2:2). Эрнани, 72 (2:3). Мартинес, 75 (3:3).

"Интер": Ханданович, Д`Амброзио (Цаппа, 79), де Фрай (Раноккиа, 65), Шкриньяр, Далберт, Политано (Колидио, 77), Гальярдини, Асамоа (Рорич, 77), Валеро (Эммерс, 65), Кандрева (Сальседо Мора, 77), Икарди (Мартинес, 65).

"Зенит": Лунев, Анюков (Смольников, 46), Мевля, Иванович (Нету, 65), Набиуллин, Ригони (Мак, 46), Паредес (Краневиттер, 84), Нобоа (Эрнани, 65), Шатов (Оздоев, 84), Дриусси (Кузяев, 65), Дзюба (Заболотный, 65).

21 июля. Пиза. Стадион Arena Garibaldi – Romeo Anconetan.