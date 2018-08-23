17-летний малиец намекнул на переход в ЦСКА

Нападающий малийской команды "Гайдарс" Лассана Н'Диай в скором времени может стать игроком ЦСКА. 17-летний форвард находился на просмотре в армейском клубе, а сегодня намекнул на возможный переход.

"ЦСКА - великая европейская команда. Это будет честь для меня", - написал Н'Диай в Твиттере.

Ранее сообщалось, что Н'Диай первое время проведет в молодежной команде ЦСКА. После наступления совершеннолетия, 3 октября, он подпишет контракт.

В 2017 году форвард принял участие в чемпионате мира для игроков не страше 17 лет. В семи матчах он забил шесть мячей, а сборная Мали заняла четвертое место на турнире.