Юрген Клопп: "Нил Уорнок - невероятный тренер"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп в преддверии 10-го тура АПЛ против "Кардифф Сити" похвалил своего коллегу из валлийского клуба Нила Уорнока, сообщает в своем Твиттере Sky Sports.
– Нил Уорнок – один из самых опытных футбольных менеджеров, – приводит слова Клоппа Твиттер Sky Sports. – Он невероятен, об этом говорят его успехи в прошлом. Этот специалист неоднократно выводил клубы в АПЛ. Это серьезные достижения.
Напомним, Нил Уорнок в сезоне 2017/2018 вывел "Кардифф Сити" в английскую премьер-лигу. Команда заняла второе место по итогам турнира в чемпионшипе. В 2011 году 69-летний специалист выводил "Куинз Парк Рейнджерс" в АПЛ.
Матч между "Ливерпулем" и "Кардиффом" состоится в субботу, 27 октября на стадионе "Энфилд" и начнется в 17.00 (мск). После девяти туров "красные" идут на втором месте с 23 очками, валлийцы - 17-е, в их активе 5 набранных очков.
🔴🔵 KLOPP HAILS 'UNBELIEVABLE' WARNOCK 🔵🔴– Sky Sports News (@SkySportsNews) 26 октября 2018 г.
Jurgen Klopp has paid tribute to Neil Warnock for the job he has done at @CardiffCityFC ahead of their visit to @LFC on Saturday.
Read more here: https://t.co/U3JvNdtv9Q pic.twitter.com/N3v8YGwhts