Юрген Клопп: "Нил Уорнок - невероятный тренер"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп в преддверии 10-го тура АПЛ против "Кардифф Сити" похвалил своего коллегу из валлийского клуба Нила Уорнока, сообщает в своем Твиттере Sky Sports.

– Нил Уорнок – один из самых опытных футбольных менеджеров, – приводит слова Клоппа Твиттер Sky Sports. – Он невероятен, об этом говорят его успехи в прошлом. Этот специалист неоднократно выводил клубы в АПЛ. Это серьезные достижения.

Напомним, Нил Уорнок в сезоне 2017/2018 вывел "Кардифф Сити" в английскую премьер-лигу. Команда заняла второе место по итогам турнира в чемпионшипе. В 2011 году 69-летний специалист выводил "Куинз Парк Рейнджерс" в АПЛ.

Матч между "Ливерпулем" и "Кардиффом" состоится в субботу, 27 октября на стадионе "Энфилд" и начнется в 17.00 (мск). После девяти туров "красные" идут на втором месте с 23 очками, валлийцы - 17-е, в их активе 5 набранных очков.