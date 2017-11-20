Шамиль Тарпищев: "Теннисистам смешно слышать жалобы футболистов на усталость"

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отметил, что с точки зрения насыщенности теннис самый тяжелый вид спорта в мире. Тарпищев также добавил, что теннисистам смешно слышать жалобы футболистов на усталость.

– С точки зрения насыщенности теннис, наверное, самый тяжелый вид спорта на планете, – цитирует "Московский Комсомолец" Тарпищева. – Игрокам смешно слышать жалобы футболистов, для которых и три матча в неделю – это уже перебор. А у нас и продолжительность в среднем больше, и дистанцию на корте преодолевают огромную.