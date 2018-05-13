"Шахтер" за тур до конца стал чемпионом Украины

Чемпионом Украины сезона-2017/18 стал "Шахтер". В матче 31-го тура чемпионата Украины команда обыграла "Верес" (1:0).

В составе донецкого клуба с пенальти на пятой минуте отличился Марлос. "Шахтер" набрал 75 очков. В параллельном матче киевское "Динамо" обыграло "Зарю", но отставание в пять очков за тур до окончания не позволяет им рассчитывать на чемпионство.

Для "Шахтера" это 11-й титул чемпиона Украины и второй подряд.

Чемпионат Украины

Премьер-лига

31-й тур

Чемпионская группа

"Шахтер" – "Верес" – 1:0

Гол: Марлос, 5, с пенальти

"Заря" – "Динамо" – 0:1

Гол: Вербич, 67

"Мариуполь" – "Ворскла" – 1:1

Голы: Тищенко, 52 – Коломоец, 30