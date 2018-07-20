Петер Шмайхель: "Мне посчастливилось поиграть с Мацуевым на фортепиано"

Бывший вратарь "Манчестер Юнайтед" и сборной Дании Петер Шмайхель в интервью "Известиям" отметил вклад Андрея Канчельскиса в успехи "красных дьяволов" в период их совместного выступления за английский топ-клуб. Также он рассказал о знакомстве с народным артисто РФ, пианистом Денисом Мацуевым.

– Вы несколько лет играли в "Манчестер Юнайтед" вместе с россиянином Андреем Канчельскисом. Какой эпизод с его участием вам запомнился больше всего?

– О, я очень хорошо помню Андрея. Это был важный игрок нашей команды. Мы пришли в "Юнайтед" в одно время и почти три месяца жили в одном номере. У него были очень неплохие физические данные, а самое главное – талант. Канчельскис хорошо двигался по полю и был очень вынослив. На тренировках он был одним из лидеров по километражу. В том числе благодаря его действиям на поле, его голам и передачам команда добивалась серьезных результатов. Мы стали чемпионами Англии два раза подряд, брали Кубок страны и Суперкубок УЕФА. Это было запоминающееся время. Андрей был классным футболистом и остаётся хорошим парнем.

– Кто не из мира футбола является вашим кумиром? Возможно, вы знаете кого-нибудь из известных россиян?

– Несколько месяцев назад я познакомился с действительно выдающимся русским человеком. Это известный пианист Денис Мацуев. Он – уникальная личность. Его умение играть на рояле просто вводит в экстаз. Мне посчастливилось поиграть с ним вдвоем на фортепиано в пустом зале театра в Санкт-Петербурге, и это было потрясающе. Этот момент навсегда останется в моей памяти. Сыграть свое любимое музыкальное произведение с таким мастером – это действительно незабываемо.