Определены кандидаты на премию за лучший гол сезона-2016/17 по версии УЕФА

Пользователи официального сайта УЕФА выберут самый красивый гол прошлого сезона, который был забит в турнирах под эгидой организации. Голосование продлится до 29 августа. В этот день будет объявлен победитель.

Футбольный комитет УЕФА отобрал семь голов в шорт-лист. Там оказались двое представителей "Реала", который выиграл Лигу чемпионов, - Каземиру и Марко Асенсио, а также финалист турнира Марио Манджукич из "Ювентуса".

Кроме того, за премию поборются Жорди Мбоула, который представлял "Барселону", а сейчас выступает за "Монако"; футболистка сборной Италии Даниэла Сабатино, забившая гол в ворота национальной команды Швеции; Кевин Фризендехлер из "Аустрии"; Мусса Соу из "Фенербахче".