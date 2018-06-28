Милана Кержакова: "Муж требует принести справки о здоровье, иначе не увижу ребенка"

Супруга Александра Кержакова – Милана – в своем Инстаграме сообщила о проблемах, которые возникли после того, как муж забрал у нее сына.

- Я сейчас подаю на развод, но это не гарантирует, что ребенка отдадут, - говорит Милана. - Я не знаю к кому мне идти, к каким врачам, потому что я адекватный и вменяемый человек. Вся эта ситуация идет в течение месяца, думала, что все образуется и мне удастся увидеть сына, но, к сожалению, ничего не меняется.

Я разговаривала с ним (Кержаковым – Прим. "СЭ"), приезжала к нему, но он сказал, чтобы я принесла справки о моем состоянии здоровья. Без этих справок он не позволит видеть ребенка. Всего лишь хочу видеть своего сына, просто увидеть его, не требую, чтобы он переехал к нам.