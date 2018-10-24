"Локомотив" обыграл "Порту" в юношеской Лиге УЕФА

В матче группового турнира Юношеской лиги УЕФА "Локомотив" одержал победу над "Порту" (2:1).
В составе победителей отличились Руслан Куль и Алексей Миронов. У "Порту" гол в активе Фабиу Силвы. У португальского клуба на 62-й минуте был удален Фабиу Виейра.
"Локомотив" набрал семь очков и лидирует в группе D. У "Порту" четыре очка и вторая позиция на данный момент.
Юношеская лига УЕФА
Группа D
3-й тур
"Локомотив" (Россия) - "Порту" (Португалия) - 2:1 (1:1)
Голы: Куль, 13 (1:0). Силва, 34 (1:1). Миронов, 61 (2:1).
"Локомотив": Ботнарь, Магкеев (Сухарев, 88), Лапшов, Гюрджан, Поярков, Черный, Миронов, Петров (Климов, 90+3), Иосифов (Шарков, 63), Куль (Титков, 63), Карапузов (Основ, 90+2).
Предупреждения: Лапшов, 3. Карапузов, 32. Миронов, 35. Куль, 40.
Удаление: Виейра, 62.
Судья: Бризар (Франция).
24 октября. Москва. Стадион "Сапсан Арена".