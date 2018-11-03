Ещенко попал в стартовый состав "молодежки" "Спартака" на матч с "Уралом"

Стали известны составы "Спартака" и "Урала" на матч 13-го тура молодежного первенства России. За красно-белых сыграет защитник Андрей Ещенко.

Футболист ранее был отстранен от первой команды вместе с полузащитником Денисом Глушаковым за лайк в Инстаграме с критикой бывшего главного тренера Массимо Карреры. В матче 1/8 финала Олимп-Кубка России с "Анжи" (1:0) Глушаков вернулся в стартовый состав с капитанской повязкой.

"Спартак": Шитов, Актисов, Петрунин, Мохбалиев, Ещенко, С. Еременко, Калачевский, Данилин, Мазуров, Фольмер, Прошляков.

"Урал": Кутырев, Бевеев, Бадьин, Некрасов, Ходжаниязов, Кротов, Галимов, Новиков, Кириллов, Татаринов, Юсупов.

Матч стартует в 14.00 по московскому времени.

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