07:55 | ФУТБОЛ

Эдуард Безуглов: "В футболе применять допинг не имеет смысла"

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Главный врач футбольной сборной России Эдуард Безуглов подчеркнул, что в футболе допинг не имеет смысла. По его словам, это касается и других игровых видов спорта.

– Как отнеслись ко второй части доклада Ричарда Макларена?

– Я его не читал, знаю только что-то из разных источников. Не владею английским в такой степени, чтоб самому изучать.

– Юрий Васильков сказал, что футбол – один из самых чистых видов спорта в плане допинга.

– Полностью согласен. Здесь в допинге нет смысла. Талант спортсмена и тренера, адекватность тренировочной методики, успешное восстановление и везение – это пять необходимых для успеха компонентов. В игровых видах допинг вообще мало применяют.

– В вашей практике были случаи, когда сталкивались с проблемами допинга?

– Нет. В футболе не сталкивался. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Полностью интервью Безуглова

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Leo Hawk

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Патриот Сибири

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