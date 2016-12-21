Эдуард Безуглов: "В футболе применять допинг не имеет смысла"

Главный врач футбольной сборной России Эдуард Безуглов подчеркнул, что в футболе допинг не имеет смысла. По его словам, это касается и других игровых видов спорта.
– Как отнеслись ко второй части доклада Ричарда Макларена?
– Я его не читал, знаю только что-то из разных источников. Не владею английским в такой степени, чтоб самому изучать.
– Юрий Васильков сказал, что футбол – один из самых чистых видов спорта в плане допинга.
– Полностью согласен. Здесь в допинге нет смысла. Талант спортсмена и тренера, адекватность тренировочной методики, успешное восстановление и везение – это пять необходимых для успеха компонентов. В игровых видах допинг вообще мало применяют.
– В вашей практике были случаи, когда сталкивались с проблемами допинга?
– Нет. В футболе не сталкивался. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
Leo Hawk
Про допинг, смысл и российский футбол, лучше всего спрашивать не у Безуглова, а у футболистов и менеджеров команды "Спартак-Бромантан".
08:26
Патриот Сибири
Тогда и от физподготовки можно отказаться! Все равно же физическая форма ни на что не влияет по логике Безуглова.
08:23