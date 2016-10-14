Джанни Инфантино: "Все решения по квотам и посеву команд на ЧМ будут приняты в интересах развития футбола"

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино считает, что вопрос об определении квот относительно числа команд-участниц чемпионата мира станет вызовом для совета организации. По словам чиновника, в итоге все решения будут приняты исключительно в интересах развития футбола.

– Пока таких разговоров не было, возможно, они были в кулуарах, но точно не на заседании, – цитирует ТАСС Инфантино, ответившего на вопрос о том, не станет ли определение квот и принципов посева команд в плей-офф предметом политических споров. – Очевидно, эта тема будет активно обсуждаться. Это определенный вызов для совета ФИФА, который состоит из представителей различных стран и конфедераций, у каждой из которых есть свои интересы, но я убежден, что в итоге все решения будут приняты в интересах развития футбола.



В финальных стадиях чемпионатов мира 2018 и 2022 годов сыграют по 32 команды.





