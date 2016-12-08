08:35 | ФУТБОЛ

Бывший директор ФИФА по развитию признал вину по делу о коррупции

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Бывший директор ФИФА по развитию Хулио Роча, который также занимал пост главы Федерации футбола Никарагуа, признал свою вину по делу о коррупции, утверждает AP. Во время заседания суда, проходившего в Нью-Йорке, экс-руководитель признал факты вымогательства и мошенничества. Максимальный срок наказания по каждому пункту обвинения составляет 20 лет лишения свободы.

Предполагается, что функционер, злоупотреблявший служебными полномочиями, получил взяток на общую сумму более 150 тысяч долларов. Напомним, Роча был арестован в мае 2015 года в Цюрихе. Вместе с ним были задержаны еще шасть членов ФИФА.

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