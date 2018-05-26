Андрей Шевченко о возвращении в политику: "Никогда не говори никогда"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко не исключает, что может вернуться в политику. В 2012 году он баллотировался в Верховную Раду от партии "Украина – вперед!", которая не прошла в парламент.

- Это был очень хороший урок. И никогда не говори никогда. Потому что те 4-5 месяцев, которые я провел в украинской политике – это настоящий жизненный урок, которому бы я учился лет 20, - цитирует тренера ZIK. - И я очень быстро перешагнул эту ступеньку. Я понял специфику работы. Кроме того я еще и очень позитивный человек и ко всему, что происходит в моей жизни, я отношусь позитивно.