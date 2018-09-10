Збигнев Бонек: "У Балотелли 15 килограммов лишнего веса"

Президент Польского футбольного союза Збигнев Бонек раскритиковал нападающего Марио Балотелли. 7 сентября в матче Лиги наций Италия – Польша (1:1) форвард провел на поле 62 минуты, не отметившись результативными действиями.

– Я бы не поставил в состав игрока, у которого 15 килограммов лишнего веса, – цитирует Rai Sport Бонека. – После матча я говорил с Сакки. Мы отметили, что он не был готов к игре.

Мне жаль Балотелли, потому что я помню его в матче "Ювентус" – "Интер", он был разрушителен. Я не увидел, что он готов прикладывать определенные усилия на определенном уровне. Это его вина. Он профессионал и не может находиться в таких кондициях. Сказать, что Балотелли работал на команду, значит солгать.

Никто не говорит о том, что он не в форме. Не понимаю, почему никто не отметил этого. Чтобы быть великим игроком, нужно быть в форме. В таком состоянии Балотелли бесполезен.

Балотелли стал вызываться в сборную Италии в этом году после назначения Роберто Манчини. До этого он не привлекался к играм национальной команды на протяжении четырех лет. В общей сложности форвард провел в составе "Скуадры адзуры" 36 матчей, забив 14 мячей.