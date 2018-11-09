Витсель вызван в сборную Бельгии на матчи Лиги наций

Сборная Бельгии объявила заявку на матчи Лиги наций против Исландии (15 ноября) и Швейцарии (18 ноября). В нее вошел экс-полузащитник "Зенита" Аксель Витсель, ныне выступающий за дортмундскую "Боруссию".

Заявка Бельгии выглядит так:

Вратари: Кун Кастелс, Тибо Куртуа, Симон Миньоле, Матц Селс.

Защитники: Тоби Алдервейрелд, Дедрик Бойата, Джейсон Денайер, Венсан Компани, Брэндон Мехеле.

Полузащитники: Янник Карраско, Тимоти Кастань, Насер Шадли, Тома Менье, Деннис Прат, Юри Тилеманс, Леандер Дендонкер, Аксель Витсель.

Нападающие: Эден Азар, Торган Азар, Аднан Янузай, Дрис Мертенс, Ханс Ванакен, Миши Батшуайи, Ромелу Лукаку.

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