Украина обыграла Чехию и досрочно вышла в Лигу А

Сборная Украины победила Чехию со счетом 1:0 в матче группового турнира Лиги наций. Гол забил Руслан Малиновский на 43-й минуте. Украинцы набрали 9 очков в трех играх и выиграли группу 1 Лиги B. Команда досрочно вышла в Лигу A турнира.
В группе 4 Лиги B Уэльс победил Ирландию (1:0) благодаря голу Харри Уилсона.
Лига наций B
Группа 1
Гол: Малиновский, 43.
Украина: Пятов, Ракицкий, Бурда, Матвиенко, Коноплянка (Цыганков, 70), Степаненко, Ярмоленко, Караваев, Марлос, Малиновский (Зинченко, 86), Яремчук.
Чехия: Павленка, Челустка, Гебреселассие, Брабец, Новак, Павелка, Дочкал, Янкто (Шурал, 81), Барак, Выдра (Змргал, 67), Шик (Крменчик, 73).
Предупреждения: Челустка, 19. Ракицкий, 39. Павелка, 90.
Судья: Мажейка (Литва).
16 октября. Харьков. Стадион "ОСК Металлист".
Гол: Уилсон, 58.
Ирландия: Рэндолф, Даффи, К.Лонг (Хоган, 76), Доэрти, Кио, Кристи, Макклин, Хендрик, Артер, Робинсон (Магуайр, 60), О`Брайен (Ш.Лонг, 56).
Уэльс: Хеннесси, Э.Уильямс, Честер, Дэйвис, К.Робертс, Аллен, Брукс (Кинг, 87), Смит (Томас, 75), Уилсон (Гантер, 84), Лоуренс, Т.Робертс.
Предупреждения: К.Лонг, 16. Дэйвис, 33. Макклин, 49. Ш.Лонг, 71.
Судья: Кайперс (Голландия).
16 октября. Дублин. Стадион "Aviva Stadium".