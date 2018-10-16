Украина обыграла Чехию и досрочно вышла в Лигу А

Сборная Украины победила Чехию со счетом 1:0 в матче группового турнира Лиги наций. Гол забил Руслан Малиновский на 43-й минуте. Украинцы набрали 9 очков в трех играх и выиграли группу 1 Лиги B. Команда досрочно вышла в Лигу A турнира.

В группе 4 Лиги B Уэльс победил Ирландию (1:0) благодаря голу Харри Уилсона.

Лига наций B

Группа 1

Украина - Чехия - 1:0 (1:0)

Гол: Малиновский, 43.

Украина: Пятов, Ракицкий, Бурда, Матвиенко, Коноплянка (Цыганков, 70), Степаненко, Ярмоленко, Караваев, Марлос, Малиновский (Зинченко, 86), Яремчук.

Чехия: Павленка, Челустка, Гебреселассие, Брабец, Новак, Павелка, Дочкал, Янкто (Шурал, 81), Барак, Выдра (Змргал, 67), Шик (Крменчик, 73).

Предупреждения: Челустка, 19. Ракицкий, 39. Павелка, 90.

Судья: Мажейка (Литва).

16 октября. Харьков. Стадион "ОСК Металлист".

Ирландия - Уэльс - 0:1 (0:0)

Гол: Уилсон, 58.

Ирландия: Рэндолф, Даффи, К.Лонг (Хоган, 76), Доэрти, Кио, Кристи, Макклин, Хендрик, Артер, Робинсон (Магуайр, 60), О`Брайен (Ш.Лонг, 56).

Уэльс: Хеннесси, Э.Уильямс, Честер, Дэйвис, К.Робертс, Аллен, Брукс (Кинг, 87), Смит (Томас, 75), Уилсон (Гантер, 84), Лоуренс, Т.Робертс.

Предупреждения: К.Лонг, 16. Дэйвис, 33. Макклин, 49. Ш.Лонг, 71.

Судья: Кайперс (Голландия).

16 октября. Дублин. Стадион "Aviva Stadium".