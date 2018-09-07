Турция – Россия: сборная и болельщики поблагодарили друг друга

Игроки сборной России после победы над Турцией (2:1) в матче Лиги наций аплодисментами поблагодарили болельщиков за поддержку. Любители футбола, расположившиеся на трибунах стадиона имени Шенола Гюнеша в Трабзоне ответили футболистам овациями.

Спасибо от сектора и спасибо сектору pic.twitter.com/PtUkDUU8cK – Dmitriy Zelenov (@ZelenovZ) 7 сентября 2018 г.