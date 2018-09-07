23:54 7 сентября | Футбол — Лига наций

Турция – Россия: сборная и болельщики поблагодарили друг друга

Обсудить
0

Игроки сборной России после победы над Турцией (2:1) в матче Лиги наций аплодисментами поблагодарили болельщиков за поддержку. Любители футбола, расположившиеся на трибунах стадиона имени Шенола Гюнеша в Трабзоне ответили футболистам овациями.

Турция - Россия

 

Опрос

Кто был лидером сборной России в матче против Турции?
Обсудить
голосовать
Обсудить
0
Материалы сюжета: Сборная России: сентябрь после ЧМ-2018
Материалы других СМИ