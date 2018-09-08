Станислав Черчесов - о наследии ЧМ-2018: "Мы повернули сознание в другую сторону"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после победы над Турцией в гостевом матче Лиги наций (2:1) поблагодарил футболистов за самоотдачу в конце матча и рассказал, как изменился футбол в стране после чемпионата мира-2018​.

– Самое сложное – последние минуты, когда соперник произвел несколько замен, выпустил атакующих игроков, мы подсели, организация начала хромать, - сказал Черчесов. - Благодарен игрокам, что выстояли. На поле вышли те, кто был лучше готов. Если сравнить товарищеский матч против Турции с нынешним, то вы же знаете – только 8 человек с чемпионата мира сейчас в заявке. Но принципы игры не поменяли Начинаем турнир с выездной победы над очень хорошей командой. Игры в турнире проходят в напряженной борьбе. Идем дальше.

- Раньше над футболистами смеялись. Нет ощущения, что сейчас к футболу другое отношение? В том числе благодаря вам.

- Конечно, чемпионат мира дал определенную пищу. Состояние футбола в стране зависело от того, как мы сыграем. И мы повернули в другую сторону сознание. Посмотрите на начало сезона – высокая посещаемость, интерес к футболу. Надеюсь, сегодняшняя игра даст еще больше позитива. Будем двигаться дальше. (Дмитрий Зеленов)