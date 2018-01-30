Станислав Черчесов: "Конечно, сборная России хочет в элиту Лиги наций"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире "России 24" подчеркнул, что не волновался при жеребьевке Лиги наций. Россияне в новом турнире сыграют в лиге B. Их соперниками станут команды Швеции и Турции.

- Прошла жеребьевка Лиги наций. Было волнение?

- Не знаю, как другие, но мы на жеребьевках себя спокойно чувствуем. Волноваться нужно, когда сам что-то должен сделать. А когда от тебя ничего не зависит, ты принимаешь то, что достается, и начинаешь спокойно готовиться. Мы приняли информацию, что играем со Швецией и Турцией.

Я, наверное, больше всего знаю, что такое искать контрольные матчи. Если бы этот турнир уже был, не было бы вопросов, с кем и когда нам играть. А сейчас мы сами себе команды искали. Отдадим РФС должное: соперники были великолепные.

Нынешний турнир - вроде и контрольные матчи, но есть соревновательная подоплека. Мы во втором дивизионе, конечно, хотим попасть в элиту.