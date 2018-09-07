Стала известна форма сборной России на матч против Турции

Сборная России в Твиттере представила форму на сегодняшний матч Лиги Наций против Турции. Полевые игроки выступят в белой форме, для вратаря подготовлен бирюзовый комплект.

Встреча на стадионе имени Шенол Гюнеша в Трабзоне начнется в 21.45 по московскому времени.

Следить за матчем Турция – Россия в прямом эфире вы сможете на любом удобном устройстве вы сможете с помощью видеотрансляции на сайте "СЭ". Она будет доступна на этой странице.

Подробнее о Лиге наций, формате турнира и его участниках можно узнать здесь. Турнирные таблицы, расписание матчей, календарь и результаты игр – здесь.

Турция – Россия: Лига наций по футболу, 7 сентября 2018, онлайн-трансляция матча, начало – 21.45.