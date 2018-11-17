Словакия разгромила Украину

Сборная Словакии разгромила команду Украины в матче 5-го тура Лиги наций. Тем не менее, украины заняли первое место в своей группе и вышли в Лигу наций А.
Лига наций B
Группа 1
Словакия - Украина - 4:1 (2:0)
Голы: Руснак, 6 (1:0). Куцка, 26 (2:0). Коноплянка, 47 (2:1). Зреляк, 52 (3:1). Мак, 61 (4:1).
Словакия: Дубравка, Шкртел, Пекарик, Шкриньяр, Ганцко, Хамшик, Куцка (Беро, 30), Мак (Стох, 69), Руснак, Грегуш, Зреляк (Дюриш, 82).
Украина: Бойко, Кривцов (Пластун, 14), Бурда, Матвиенко, Коноплянка (Шапаренко, 64), Степаненко, Караваев, Малиновский, Зинченко, Цыганков, Борячук (Коваленко, 62).
Предупреждения: Бурда, 22. Грегуш, 49. Степаненко, 87. Пластун, 90.
Судья: Дабанович (Черногория).
16 ноября. Трнава. Стадион "Сити Арена".
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/N/nation-league/tables