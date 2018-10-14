Россия победила Турцию в Сочи. Выход в элиту Лиги наций совсем близко

Сборная России обыграла сборную Турции (2:0) в матче группового турнира Лиги наций в дивизионе В. В составе победителей отличились Роман Нойштедтер и Денис Черышев.

На 20-й минуте Нойштедтер добил в ворота отскочивший от штанги мяч. Черышев на 78-й минуте закрепил преимущество своей команды.

Россияне уверенно лидируют в группе 2, имея в активе семь очков. У Турции три очка и вторая позиция. На последнем месте Швеция - одно очко, но шведы провели на один матч меньше, чем соперники.

20 ноября команда Станислава Черчесова на выезде сыграет со сборной Швеции.

Лига наций

Дивизион В

Группа 2

Россия - Турция - 2:0 (1:0)

Голы: Нойштедтер, 20 (1:0). Черышев, 78 (2:0).

Россия: Гильерме, Мариу Фернандес, Нойштедтер, Джикия, Кудряшов, Ионов (Камболов, 82), Зобнин, Газинский, Головин (Полоз, 90+2), Кузяев (Черышев, 71), Дзюба.

Турция: Синан Болат, Зеки Челик, Сердар Азиз, Чаглар Сеюнджю, Хасан Али (Эмер Байрам, 75), Дженгиз Юндер, Махмут Текдемир (Беркай Озджан, 63), Окай Йокушлу, Огузхан Езякуп (Юнус Малли, 84), Хакан Чалханоглу, Дженк.

Предупреждения: Хасан Али, 37. Дженк, 54. Головин, 55.

Судьи: Рачковски. Обукович, Сейка, Квятковски, Пшибыл (все - Польша).

14 октября. Сочи. Стадион "Фишт". 38288 зрителей.

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