01:28 | Футбол — Лига наций

Роман Нойштедтер: "Хотим занять первое место в своей группе"

Обсудить
0

Защитник сборной России Роман Нойштедтер​ считает, что россияне должны обыгрывать Швецию в матче Лиги наций. По его словам, это главная цель подопечных Станислава Черчесова​.

– Мы хотим занять первое место в своей группе и должны обыгрывать шведов, – цитируют "Известия" Нойштедтера. – На данный момент это наша главная цель. Этот год выдался очень удачным для национальной команды. Важно в заключительной игре поставить финальный аккорд.

Матч Швеция – Россия состоится 20 октября и начнется в 22.45 по московскому времени.

Опрос

Как закончится матч Лиги наций Швеция - Россия?
Обсудить
голосовать

Дополнительная информация

https://iz.ru/813932/sevastian-terletckii/finalnyi-akkord-sbornaia-rossii-provedet-poslednii-match-v-godu

Обсудить
0
Загрузка...
Материалы сюжета: Россия в ноябре-2018 против Швеции и Германии
Материалы других СМИ
Загрузка...