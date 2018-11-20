Роман Нойштедтер: "Хотим занять первое место в своей группе"

Защитник сборной России Роман Нойштедтер​ считает, что россияне должны обыгрывать Швецию в матче Лиги наций. По его словам, это главная цель подопечных Станислава Черчесова​.

– Мы хотим занять первое место в своей группе и должны обыгрывать шведов, – цитируют "Известия" Нойштедтера. – На данный момент это наша главная цель. Этот год выдался очень удачным для национальной команды. Важно в заключительной игре поставить финальный аккорд.

Матч Швеция – Россия состоится 20 октября и начнется в 22.45 по московскому времени.