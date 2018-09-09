Роберто Манчини: "Меня не беспокоит критика"

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини признался, что его не сильно беспокоит критика в адрес национальной команды. Итальянцы сыграли вничью с поляками (1:1) в матче Лиги наций.

- Каждый может смотреть на вещи так, как он хочет, но меня не сильно беспокоит критика, - приводит слова Манчини Football Italia. - Я знаю, что в нашей игре есть ошибки. Но я так же знаю, как их исправить, и как использовать наши сильные стороны. Не нужно об этом беспокоиться.

Завтра сборная Италии сыграет с Португалией в рамках Лиги наций.

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