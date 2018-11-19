Павел Колобков: "Не стоит посыпать голову пеплом из-за поражения от Германии, нужно просто сделать правильные выводы"

Министр спорта РФ Павел Колобков перед матчем группового этапа Лиги наций против Швеции заявил, что сборной России нужно просто сделать правильные выводы после поражения в товарищеской встрече с командой Германии (0:3).

Следующий матч Россия проведет 20-го ноября с командой Швеции Этот матч станет решающим в борьбе за выход в дивизион А Лиги наций.

- Игра с немцами была товарищеской, где проверялись связи между игроками, - приводит ТАСС слова Колобвкова. - По сути, в отсутствие ряда игроков это была новая команда, разница между товарищеской и официальной играми огромна. Надеюсь, игра со шведами будет уже другой, да и команда Швеции отличается от сборной Германии. Несмотря на неудачу на чемпионате мира, немцы все равно остаются лидерами.

Не стоит посыпать голову пеплом из-за поражения 0:3, нужно просто сделать правильные выводы и учесть это. Я верю в талант нашего тренера и в талант наших игроков, поэтому будем надеяться, что они покажут игру, которую показывали совсем недавно.

Сборная России занимает 1-е место в группе 2 Лиги B, имея в активе 7 очков. Швеция с 4 баллами располагается на 2-й строчке.

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