19:14 | Футбол — Лига наций

Павел Колобков: "Не стоит посыпать голову пеплом из-за поражения от Германии, нужно просто сделать правильные выводы"

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Министр спорта РФ Павел Колобков перед матчем группового этапа Лиги наций против Швеции заявил, что сборной России нужно просто сделать правильные выводы после поражения в товарищеской встрече с командой Германии (0:3).

Следующий матч Россия проведет 20-го ноября с командой Швеции  Этот матч станет решающим в борьбе за выход в дивизион А Лиги наций. 

- Игра с немцами была товарищеской, где проверялись связи между игроками, - приводит ТАСС слова Колобвкова. - По сути, в отсутствие ряда игроков это была новая команда, разница между товарищеской и официальной играми огромна. Надеюсь, игра со шведами будет уже другой, да и команда Швеции отличается от сборной Германии. Несмотря на неудачу на чемпионате мира, немцы все равно остаются лидерами.

Не стоит посыпать голову пеплом из-за поражения 0:3, нужно просто сделать правильные выводы и учесть это. Я верю в талант нашего тренера и в талант наших игроков, поэтому будем надеяться, что они покажут игру, которую показывали совсем недавно.

Сборная России занимает 1-е место в группе 2 Лиги B, имея в активе 7 очков. Швеция с 4 баллами располагается на 2-й строчке.

Швеция - Россия

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Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/5810471

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