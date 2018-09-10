Оливье Жиру: "Знал, что Менди очень здорово подает на ближнюю штангу"

Форвард сборной Франции Оливье Жиру - о матче с Голландией (2:1) в Лиге наций. Он забил победный мяч своей команды.

- В матче с Германией я впервые в этом сезоне вышел в стартовом составе, и тренер убрал меня с поля, что было абсолютно логично, - цитирует форварда официальный сайт УЕФА. - Сегодня я снова был не в лучшей форме и понимал, что скоро сяду на скамейку. Знал, что Менди очень здорово подает на ближнюю штангу, и пошел на эту подачу. Все сложилось как нельзя лучше для меня и для моей команды. Я очень рад за всех.

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