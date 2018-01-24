Мирча Луческу: "Матчи с Россией и Швецией будут фантастическим опытом для наших болельщиков"

Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу сказал, что ему нравится идея Лиги наций и формат турнира. Сегодня, 24 января, состоялась жеребьевка нового турнира УЕФА, по итогам которой соперниками команды экс-наставника "Зенита" стали Россия и Швеция.

– Мы попали в группу с двумя непростыми соперниками, – цитирует официальный сайт УЕФА Луческу. – Однако эти матчи будут фантастическим опытом для наших болельщиков. Шведы регулярно играют в финальных стадиях Евро, но у Турции в последние годы были с ними неплохие результаты. В двух последних товарищеских матчах Турция Швецию обыграла. Мы сделаем все, чтобы подготовиться к этим матчам наилучшим образом. Мне нравится идея проведения Лиги наций и формат турнира. Примерно равные сборные играют друг против друга, а матчи имеют турнирное значение. У наших игроков будет серьезная мотивация.

Матчи Лиги наций пройдут в сентябре-ноябре 2018 года. Календарь игр будет утвержден позднее.

Россия сыграет с Турцией и Швецией. Итоги жеребьевки лиги наций //

Станислав Черчесов – о Лиге наций: "Наш главный приоритет – подготовка к ЧМ-2018"