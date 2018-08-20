Мартынович попал в расширенный состав сборной Белоруссии на матчи Лиги наций с Сан-Марино и Молдавией

Главный тренер сборной Белоруссии Игорь Криушенко назвал расширенный состав команды на матчи Лиги наций с Сан-Марино и Молдавией. В списке значится защитник "Краснодара" Александр Мартынович.

Вратари: Андрей Горбунов ("Динамо-Минск"), Сергей Черник ("Нанси", Франция), Александр Гутор ("Динамо-Брест"), Андрей Климович ("Шахтер", Солигорск).

Защитники: Александр Мартынович ("Краснодар", Россия), Игорь Шитов ("Динамо-Минск"), Денис Поляков (БАТЭ), Сергей Политевич ("Кайрат", Алма-аты, Казахстан), Михаил Сиваков ("Оренбург", Россия), Максим Володько, Алексей Риос (оба – БАТЭ, Борисов), Сергей Матвейчик ("Шахтер", Солигорск), Александр Павловец ("Торпедо"-БелАЗ, Жодино).

Полузащитники: Сергей Кисляк (без клуба), Станислав Драгун, Игорь Стасевич (оба – БАТЭ, Борисов), Сергей Баланович, Юрий Ковалев (оба – "Шахтер", Солигорск), Ренан Брессан ("Шавеш", Португалия), Павел Нехайчик, Павел Савицкий (оба – "Динамо-Брест"), Иван Маевский ("Астана", Казахстан), Никита Корзун ("Динамо-Минск"), Александр Карницкий ("Сепси", Сфынту-Георге, Румыния), Юрий Кендыш ("Шериф", Тирасполь, Молдавия).

Нападающие: Николай Сигневич, Максим Скавыш (оба – БАТЭ, Борисов), Денис Лаптев ("Шахтер", Солигорск), Антон Сарока ("Локерен", Бельгия), Евгений Шикавка ("Слуцк").