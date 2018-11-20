Линекер высмеял собственную фразу о том, что в футболе всегда побеждают немцы

Бывший футболист сборной Англии, телеведущий Гари Линекер с юмором прокомментировал последние неудачи сборной Германии. В 2018 году немцы не смогли выйти из группы на чемпионате мира-2018, а в Лиге наций вылетели из дивизиона A. Накануне Германия выигрывала по ходу встречи у Голландии 2:0, но пропустила на 85-й и 91-й минут и сыграла вничью 2:2.

"Тот, кто сказал, что футбол - это игра, в которой 22 игрока 90 минут пинают мяч, а в конце побеждают немцы, ничего не понимает и должен быть уволен", - написал Линекер в Твиттере. Напомним, что эта фраза принадлежит самому Линекеру.