Казахстан сыграл вничью с Андоррой, Азербайджан с Мальтой

Казахстан в матче Лиги наций сыграл вничью с Андоррой (1:1), а Азербайджан с Мальтой (1:1). В составе Азербайджана на замену вышел форвард "Крыльев Советов" Рамиль Шейдаев.

В свою очередь сборная Косова провела первый официальный матч на домашнем стадионе.

Лига наций

Лига D

Группа 1

Андорра – Казахстан – 1:1 (0:0)

Голы: Логвиненко, 68 (0:1). Алаэс, 86 (1:1).

Андорра: Х.Гомес, Лима, Валес, М.Сан Николас (Х.Г.Рубио, 83), Х.Рубио (С.Гомес, 80), Лловера, Сервос, Виейра, Мартинес, Ребес, Клементе (Алаэс, 69).

Казахстан: Ерич, Логвиненко, Постников, Шомко, Бейсебеков (Сейдахмет, 90), Мужиков, Куат, Исламхан, Муртазаев (Турысбек, 59), Щеткин, Тунгышбаев (Зайнутдинов, 66).

Предупреждения: Тунгышбаев, 11. Клементе, 39. Мужиков, 45+3. Шомко, 65. Алаэс, 79. Зайнутдинов, 84.

Удаление: Мужиков, 76.

Судья: Тораринссон (Исландия).

10 сентября. Андорра-ла-Велья. Стадион Estadi Nacional.

Группа 3

Мальта – Азербайджан – 1:1 (1:1)

Голы: Аджус, 10 – с пенальти (1:0). Халилзаде, 26 (1:1).

Мальта: Хогг, Аджус (Апап, 51), Борг, Камиллери, Р.Фенек (Бриффа, 64), П.Фенек, Зерафа, Мифсуд, Шембри, Мбонг, Фарруджа (Эффьонг, 77).

Азербайджан: Агаев, Пашаев (Аббасов, 34), Б.Гусейнов, Медведев, Халилзаде, Махмудов (Имамвердиев, 56), Гараев, Ришард Алмейда, Алиев (Шейдаев, 68), Назаров, Мадатов.

Предупреждения: Зерафа, 30. Гараев, 85. Хогг, 90+5. Мифсуд, 90+6.

Судья: Дабанович (Черногория).

10 сентября. Та Кали. Стадион "Ta' Qali National Stadium".

Косово – Фарерские острова – 2:0 (0:0)

Голы: Зенели, 50 (1:0). Нухиу, 55 (2:0).

Косово: Уйкани, Алити, Ррахмани, Войвода, Шала, Зенели, Криэциу, Кололли, Нухиу (Муричи, 84), Авдияй (Халими, 68), Рашица (Жегрова, 78).

Фарерские острова: Нильсен, Грегерсен, Йоенсен, В.Давидсен, Наттестад, Ханссон, Бартальстову (Бальдвинссон, 79), Хендрикссон Ольсен (С.Ватнхамар, 62), ГВатнхамар, Эдмундссон, Серенсен (Ольсен, 89).

Предупреждения: Эдмундссон, 34. Наттестад, 54. Нухиу, 62. Ольсен, 90+3.

Судья: Фертентен (Бельгия).

10 сентября. Приштина. Стадион Pristina City Stadium.

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