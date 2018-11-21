Как будут выглядеть дивизионы Лиги наций в следующем розыгрыше?

В Лиге наций-2020/21 россияне могут сыграть с Германией. Фото AFP

Дивизион А Лиги наций УЕФА покидают команды Германии, Исландии, Польши и Хорватии. В следующем розыгрыше они будут выступать в дивизионе В. Оттуда в свою очередь на их место поднимаются сборные Украины, Швеции, Боснии и Дании.

Опускаются в дивизион С команды Словакии, Турции, Северной Ирландии и Ирландии. На смену им в дивизион В придут сборные Шотландии, Финляндии, Норвегии и Сербии.

Опускаются в низший дивизион команды Кипра, Эстонии, Словении и Литвы. Их сменят команды Грузии, Белоруссии, Косова и Македонии.

Во втором турнире Лиги наций не будут разыгрываться путевки на Евро. Есть вероятность, что победителю предоставят место в финальном турнире ЧМ-2022.

Таким образом, состав дивизионов в следующем розыгрыше Лиги наций-2020/21 будет выглядеть так.

Дивизион А. Голландия, Швейцария, Португалия, Англия, Франция, Бельгия, Италия, Испания, Украина, Швеция, Босния, Дания.

Дивизион В. Германия, Исландия, Польша, Хорватия, Чехия, Россия, Австрия, Уэльс, Шотландия, Финляндия, Норвегия, Сербия.

Дивизион С. Словакия, Турция, Северная Ирландия, Ирландия, Израиль, Албания, Венгрия, Греция, Болгария, Румыния, Черногория, Грузия, Белоруссия, Косово, Македония.

Дивизион D. Кипр, Эстония, Словения, Литва, Казахстан, Люксембург, Азербайджан, Армения, Латвия, Молдавия, Фареры, Гибралтар, Андорра, Сан-Марино, Мальта, Лихтенштейн. (Алексей Мороз)

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