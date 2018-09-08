Игорь Чугайнов: "В сборной России лишь несколько человек дотягивают до европейского уровня"

Экс-защитник "Локомотива" и сборной России​ Игорь Чугайнов после победы в Трабзоне в интервью "СЭ" отметил, что лишь несколько человек в национальной команде дотягивают до европейского уровня. Также он назвал имена этих игроков.

– К сожалению, сейчас в нашей сборной лишь несколько человек дотягивают до европейского уровня, – заявил Чугайнов.

– Это кто же?

– Дзюба, Головин, Зобнин, Мариу Фернандес. С натяжкой – Кузяев и Черышев. Но в Трабзоне первые 65 минут футбол был очень качественный, соперника переигрывали во всех компонентах. Проводили быстрые атаки. Работал коллективный отбор. Туркам ничего создать не позволили. Глядя на их сумбурные действия, невольно задавался вопросом: "Они в футбол-то играть умеют?!" (Александр Кружков)

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